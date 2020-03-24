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Распространение коронавируса нового типа

Instagram из-за коронавируса ввел функцию совместного просмотра постов

Новая функция называется Со-Watching, воспользоваться ей можно во вкладке личных сообщений

ТАСС, 24 марта. Социальная сеть Instagram из-за распространения в мире коронавируса нового типа разработала новую функцию совместного просмотра публикаций с друзьями в режиме видеочата. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

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Новая функция называется Со-Watching, воспользоваться ей можно во вкладке личных сообщений. Все участники получат возможность просматривать с друзьями и показывать им понравившиеся фото и видео, нажав на значок фотографии в левом нижнем углу текущего видеочата. Подобная мера, по мнению ее разработчиков, в основном касается пользователей, находящихся в самоизоляции или под карантином из-за пандемии нового коронавируса, позволяя им постоянно оставаться на связи.

Кроме того, в Instagram приняли ряд других мер на фоне распространения коронавирусной инфекции. В частности, социальная сеть добавила больше образовательных ресурсов при поиске какой-либо информации о коронавирусе. Например, при запросе сведений о COVID-19 в первую очередь пользователи увидят аккаунты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или местных органов здравоохранения.

Кроме того, в приложении появится набор новых актуальных стикеров, в числе которых напоминания о необходимости мыть руки и социально дистанцироваться. При этом любой контент, содержащий недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, будет удаляться. Оповещать о мерах профилактики коронавируса ранее стали такие технологические корпорации, как Facebook, Google и Microsoft.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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