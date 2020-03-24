Режиссер Шабаев снимет проект о людях, оказавшихся в самоизоляции из-за коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Режиссер-документалист Денис Шабаев создаст сериал под рабочим названием "Изоляция" - он будет рассказывать о людях из разных стран, которые "оказались в эпицентре событий в связи с пандемией коронавируса". После выхода 12 эпизодов из собранного материала планируется создать полнометражный фильм, сообщила ТАСС глава кинокомпании "Пан-Атлантик Студио" Екатерина Филиппова.

"Сейчас мир фактически меняется в течение одной недели так, как мы не предполагали, что он может измениться и за несколько лет. Посидев определенное количество времени в частичной изоляции, понимая, что происходит с нами психологически, эмоционально, оценивая эти изменения, возникающие благодаря этому вирусу или из-за него, у меня возникла идея совместного проекта с Денисом Шабаевым под названием "Изоляция", - рассказала Екатерина Филиппова.

Авторы проекта попытаются понять, как будет жить мир после пандемии. Филиппова отметила, что после выхода 12 серий из этого материала планируется создать полнометражный фильм, "в котором так или иначе соединятся судьбы героев".

"В данный момент мы ищем героев в разных странах, это должны быть люди, находящиеся в эпицентре событий, пытаемся собрать различные модели поведения человека в критической ситуации. Метод съемок очень простой - герои сами снимают себя и происходящие события на сотовый телефон в формате ежедневного видеодневника, а мы постараемся смонтировать из этого уникального материала общую историю", - рассказал ТАСС режиссер Денис Шабаев.

Он добавил, что считает важным зафиксировать в документальном кино события, связанные с коронавирусом. "Думаю, что это история не столько про сам вирус, сколько про человечество, оказавшееся перед общей угрозой. Мы можем только предположить, как именно ситуация будет развиваться дальше. Само распространение эпидемии говорит о глобальности мира, условности государственных границ и идеологических концепций", - заключил собеседник агентства.