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Распространение коронавируса нового типа

В трех регионах Центральной России состояние заразившихся коронавирусом улучшилось

Всего же вирус выявили у 29 жителей федерального округа

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Улучшение состояние заразившихся коронавирусной инфекцией наблюдается в Ярославской, Рязанской, Воронежской областях Центрального федерального округа, сообщают во вторник пресс-службы региональных министерств и департаментов здравоохранения, правительств.

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В регионах Центрального федерального округа зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть случаев - в Воронежской области, пять - в Тульской, по три - в Тверской, Тамбовской, по два - в Липецкой, Калужской, Орловской, Рязанской и Ивановской, по одному - в Брянской и Ярославской областях. Ранее в Липецкой области из больницы выписали трех человек, выздоровела также жительница Белгорода, проходившая лечение в Москве.

В Воронежской области шесть человек, заразившихся коронавирусом. Как рассказала ТАСС представитель Департамента здравоохранения Воронежской области, состояние их удовлетворительное, у двоих заболевших ранее наблюдается положительная динамика. В Тульской области коронавирус лабораторно подтвержден у пятерых жителей, в том числе 12-летнего ребенка. Состояние заболевших - средней тяжести или удовлетворительное, по данным облминздрава, у двоих пациентов вообще отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Как сообщили ТАСС в пресс-службах облздрава Тамбовской и Тверской областей, в больницах по-прежнему остаются по три пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Их состояние удовлетворительное. По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 16:00 мск в регионе зарегистрированы два случая заражения COVID-2019 у граждан Российской Федерации, вернувшихся из Франции. "У пациентов наблюдается положительная динамика", - сообщили ТАСС в региональном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Как сообщила журналистам главный врач Ярославской инфекционной больницы Нина Лужинская, состояние 40-летней женщины, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией после возвращения из Доминиканской Республики через Европу, стабильное. "Она по прежнему проходит курс лечения и ее состояние улучшается", - сообщила Лужинская. По информации оперативного штаба Брянской области, состояние жительницы Брянска, заразившейся коронавирусом, удовлетворительное, она находится под наблюдением в изолированном боксе областной инфекционной больницы. По два случая также в Калужской и Орловской областях, состояние больных удовлетворительное, уточнили в пресс-служба правительств регионов.

В Ивановской области в настоящий момент зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции, один из которых пока подтвержден лишь экспресс-тестом. Речь идет о докторе Ивановской областной больницы. Как сообщил журналистам глава Департамента здравоохранения региона Артур Фокин, оба пациента в настоящий момент чувствуют себя хорошо.з больниц. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБрянская областьВоронежская областьРязанская областьТамбовская областьЯрославская областьРаспространение коронавируса нового типа
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