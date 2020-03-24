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В Кирове закрылись 28 групп в 18 детских садах из-за роста заболеваемости ОРВИ

В городском департаменте образования родителям рекомендовали продолжать дома занятия с детьми

КИРОВ, 24 марта. /ТАСС/. Двадцать восемь групп в 18 детских садах закрылись в Кирове из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Некоторые родители принимают решение не водить детей в детские сады на фоне общей эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, сообщается на сайте администрации города.

"В 18 муниципальных детских садах приостановлено посещение 28 групп. Это связано с уровнем заболеваемости детей гриппом и ОРВИ, а также с тем, что некоторые родители, учитывая эпидемиологическую ситуацию, принимают решение временно не водить ребенка в детский сад, оставляя его дома, пока мама или папа в отпуске, либо с бабушками и дедушками", - говорится в сообщении.

В городском департаменте образования родителям рекомендовали продолжать дома занятия с детьми лепкой, рисованием и физкультурой, посоветовали вместе читать книги, разучивать стихи, играть в настольные игры и гулять в малолюдных местах не менее 1,5-2 часов в день.

По данным ведомства, в дошкольных образовательных учреждениях областного центра ежедневно утром у детей замеряют температуру, медицинские сотрудники проводят осмотр каждого ребенка. Руководство детских садов организовало уборку помещений с использованием разрешенных дезинфицирующих средств, группы регулярно проветриваются, воздух обеззараживают с помощью бактерицидных ламп.

Теги
РоссияКировская область
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