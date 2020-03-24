Российских дипломатов за рубежом попросили отложить отпуска

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники российских диппредставительств получили распоряжение отложить отпуска на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ.

"Всех сотрудников российских загранучреждений попросили отложить отпуска. Такое распоряжение было подписано главой МИД РФ Сергеем Лавровым", - отметили в дипведомстве.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились более 395 тыс. человек, зафиксировано более 17 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.