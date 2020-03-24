Глава Ессентуков самоизолировался после поездки в Европу

ПЯТИГОРСК, 24 марта. /ТАСС/. Глава Ессентуков Ставропольского края Александр Некристов самоизолировался после поездки в Европу. Об этом он сообщил во вторник в Instagram.

"Я в Ессентуках. Да, действительно, недавно я был в поездке за границей, отмечал свой юбилей. Но это была одна из тех стран, где не наблюдается вирусоопасная обстановка. Сейчас я дома. Для того чтобы исключить какие бы то ни было риски, я должен подвергнуть себя самоизоляции", - написал Некристов.

По его словам, он сдал тесты на коронавирус. "Я сдал все необходимые тесты. Тест отрицательный", - сообщил он.

Он также отметил, что удаленно контролирует ситуацию в городе. "Это не мешает мне удаленно работать. Я постоянно нахожусь на связи со своими заместителями и контролирую ситуацию в городе", - сообщил Некристов.