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Распространение коронавируса нового типа

Глава Ессентуков самоизолировался после поездки в Европу

Александр Некристов сообщил, что сдал все необходимые тесты на коронавирус

ПЯТИГОРСК, 24 марта. /ТАСС/. Глава Ессентуков Ставропольского края Александр Некристов самоизолировался после поездки в Европу. Об этом он сообщил во вторник в Instagram.

"Я в Ессентуках. Да, действительно, недавно я был в поездке за границей, отмечал свой юбилей. Но это была одна из тех стран, где не наблюдается вирусоопасная обстановка. Сейчас я дома. Для того чтобы исключить какие бы то ни было риски, я должен подвергнуть себя самоизоляции", - написал Некристов.

По его словам, он сдал тесты на коронавирус. "Я сдал все необходимые тесты. Тест отрицательный", - сообщил он.

Он также отметил, что удаленно контролирует ситуацию в городе. "Это не мешает мне удаленно работать. Я постоянно нахожусь на связи со своими заместителями и контролирую ситуацию в городе", - сообщил Некристов.

Теги
РоссияСтавропольский крайРаспространение коронавируса нового типа
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