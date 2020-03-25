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Распространение коронавируса нового типа

YouTube снижает качество показа видеороликов во всем мире из-за пандемии

При этом пользователи смогут вручную изменять качество воспроизведения, нажав соответствующую иконку и выбрав нужный параметр

ТАСС, 25 марта. Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, понизит установленное по умолчанию качество воспроизведения видеороликов с HD (high definition, высокое разрешение) до стандартного. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном во вторник.

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"На прошлой неделе мы временно установили в Европейском союзе, Великобритании и Швейцарии стандартное качество воспроизведения видеороликов по умолчанию. Принимая во внимание глобальную природу этого кризиса, с сегодняшнего дня мы вводим это изменение для всего мира", - указано в сообщении. Отдельно отмечается, что пользователи смогут вручную изменять качество воспроизведения, нажав соответствующую иконку и выбрав нужный параметр.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, в ведение которого входит также сфера цифровых услуг, на прошлой неделе предложил мировым стриминговым платформам снизить качество передачи изображения с HD до стандартного. Это связано с опасностью перегрузки телекоммуникационной инфраструктуры в ЕС из-за того, что в связи с удаленной работой и самоизоляцией людей пиковая нагрузка на сети смещается с привычных для провайдеров вечерних часов на период с полудня до девяти вечера.

Ряд сервисов, в том числе YouTube и Netflix, согласились с данным предложением и приняли соответствующие меры для регионов с наиболее сложной ситуацией в том, что касается распространения нового коронавируса.

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