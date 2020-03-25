Власти США просят всех, кто выехал из Нью-Йорка, уйти на добровольный карантин

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Власти США просят всех жителей страны, выехавших в последнее время из Нью-Йорка и его окрестностей в другие районы страны, уйти на добровольный 14-дневный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белом доме вице-президент Майкл Пенс.

"Реальность заключается в том, что на нью-йоркскую городскую агломерацию приходилось 60% новых случаев [заражения] в стране", - сказал политик. По его словам, в Нью-Йорке и окрестностях вирусом может быть уже заражен очень большой процент населения. "Уровень распространения заболевания - примерно один случай на тысячу", - добавил Пенс, отметив, что в других местах в стране он намного ниже.

"Мы просим всех, кто выехал из нью-йоркской городской агломерации в какие-либо другие части страны, самоизолироваться на 14 дней. Мы должны воспринимать нью-йоркскую городскую агломерацию как зону высокого риска, и по этой причине мы предпринимаем такие шаги", - подчеркнул вице-президент США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 696 человек. Более 50% случаев заражения приходятся на штаты Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.