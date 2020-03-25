Генконсульство в Нью-Йорке рекомендовало россиянам как можно скорее вернуться из США в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке в свете распространения нового коронавируса рекомендует соотечественникам вернуться из США на родину до возможного закрытия американскими властями воздушного пространства. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном во вторник в "Фейсбуке".

"Информируем, что в настоящее время компания "Аэрофлот" осуществляет регулярные рейсы из США. После 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка, - констатировали в генконсульстве. - В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США. В этой связи настоятельно рекомендуем гражданам России воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию".

В дипмиссии также отметили, что "эвакуация российских граждан осуществляется только из тех государств, из которых прекращены регулярные рейсы в Россию". В генконсульстве ранее сообщили, что российские граждане пока не обращались к его представителям за помощью в свете распространения коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 53,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 703 человека.