{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генконсульство в Нью-Йорке рекомендовало россиянам как можно скорее вернуться из США в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке в свете распространения нового коронавируса рекомендует соотечественникам вернуться из США на родину до возможного закрытия американскими властями воздушного пространства. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном во вторник в "Фейсбуке".

"Информируем, что в настоящее время компания "Аэрофлот" осуществляет регулярные рейсы из США. После 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка, - констатировали в генконсульстве. - В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США. В этой связи настоятельно рекомендуем гражданам России воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию".

В дипмиссии также отметили, что "эвакуация российских граждан осуществляется только из тех государств, из которых прекращены регулярные рейсы в Россию". В генконсульстве ранее сообщили, что российские граждане пока не обращались к его представителям за помощью в свете распространения коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 53,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 703 человека.

Реклама на ТАСС
Власти США просят всех, кто выехал из Нью-Йорка, уйти на добровольный 14-дневный карантин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС