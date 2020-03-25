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Распространение коронавируса нового типа

Трамп считает, что отмену санитарных ограничений в США можно начать с Техаса

Президент подтвердил желание возобновить к пасхальным праздникам хотя бы частично работу частного сектора США, в значительной степени остановленную из предосторожности ввиду вспышки коронавируса

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Отмена санитарных ограничений в США в связи с распространением нового коронавируса может начаться с Техаса и Среднего Запада. Такое мнение выразил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Он подтвердил желание возобновить к пасхальным праздникам, приходящимся на 12 апреля, хотя бы частично работу частного сектора США, в значительной степени остановленную из предосторожности ввиду вспышки коронавируса нового типа. При этом глава администрации заверил, что будет учитывать рекомендации медиков, в том числе координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс и директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Мы будем рассматривать [на предмет отмены ограничений] очень крупные части нашей страны. И я буду руководствоваться в значительной степени тем, что мне скажут доктор Фаучи и Дебора [Биркс], некоторые другие профессионалы <...>", - сказал Трамп. С его точки зрения, рассуждая о возможности относительно скорой отмены санитарных ограничений, "можно говорить о "сельскохозяйственном поясе", рассматривать районы на Западе, крупные секции Техаса".

"Сельскохозяйственный пояс" включает ряд штатов Среднего Запада. На взгляд Трампа, "важно начинать" постепенно переходить к восстановлению полноценного функционирования экономики США по мере спада темпов распространения нового коронавируса.

В свою очередь, Фаучи предупредил, что названная Трампом дата является сугубо предварительной. "Это действительно очень гибкий [график]. У нас только что состоялся разговор с президентом в Овальном кабинете [Белого дома]. Мы говорили про то, что можно рассматривать [конкретную] дату, но нужно сохранять большую гибкость, в буквальном смысле слова на еженедельной и ежедневной основе оценивать осуществимость того, чего пытаешься добиться", - подчеркнул главный инфекционист США.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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