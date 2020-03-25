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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Мексике превысило 400

За последние сутки выявлено 38 новых случаев

МЕХИКО, 25 марта. /ТАСС/. Мексиканские врачи за последние сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 405. Об этом заявил во вторник вечером главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия. Трансляция его выступления велась на сайте ведомства.

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По словам эксперта, жертвами заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, к настоящему времени стали пять человек, еще 1219 специалисты проверяют на наличие инфекции. О первом заболевшем в латиноамериканском государстве стало известно 28 февраля. Согласно официальным данным, 90% пациентов лечатся амбулаторно.

Ранее во вторник заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль объявил, что в Мексике началась вторая волна распространения коронавируса. Речь идет об этапе, на котором заболевают не только приехавшие из-за границы и те, кто вступал с ними в контакт, но и люди, не покидавшие страну.

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МексикаРаспространение коронавируса нового типа
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