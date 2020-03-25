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Распространение коронавируса нового типа

"Известия": около трети россиян заявили о дискомфорте при работе из дома

В настоящее время 80% участников опроса выполняют рекомендации работодателя и перешли на удаленный режим, тогда как 20% продолжают ездить в офис
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Переход на удаленный режим работы в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции не удовлетворил порядка 31% тех россиян, которые в настоящее время уже работают из дома, следует из результатов опроса 4 тыс. граждан РФ, проведенного сервисом по поиску работы HeadHunter для газеты "Известия".

По данным исследования, 44% респондентов пожаловались на неподходящую мебель в квартире. Недовольство удаленной работой по причине слабого компьютера или ноутбука вызвано у 31% опрошенных, а у 23% - из-за низкой скорости интернета. Перебои с мобильной связью стали препятствием для работы из дома 8% граждан, перешедших на удаленный режим.

Отмечается, что в настоящее время 80% участников опроса выполняют рекомендации работодателя и перешли на удаленный режим, тогда как 20% продолжают ездить в офис. Из них 65% сообщили о необходимости личного присутствия на рабочем месте в силу специфики обязанностей. Нерабочая домашняя атмосфера и отвлекающие факторы в квартире стали причиной поездок в офис для 34 и 28% респондентов соответственно.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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