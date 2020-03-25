Врачи рассказали о состоянии зараженных коронавирусом в Приморье и Хабаровском крае

ТАСС, 25 марта. Клинические проявления коронавируса у двоих жителей Приморья, у которых подтвердился этот диагноз, отсутствуют, состояние жителей Хабаровска с этим диагнозом удовлетворительное, сообщили ТАСС в среду представитель Роспотребнадзора по Приморскому краю и главврач хабаровской больницы, где находятся зараженные

"У двоих жителей края, анализы которых подтвердили наличие у них нового коронавируса, на сегодняшний день нет никаких его клинических проявлений, хотя они наблюдались при въезде в страну. Не исключено, что пациенты уже переболели, и вирус еще не полностью погиб в организме", - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.

Она отметила, что у контактных лиц, остающихся на карантине в развернутом во Владивостоке госпитале, также отсутствуют симптомы. Как сообщил ТАСС главврач городской больницы №10 в Хабаровске Александр Калашников, состояние четырех местных жителей, у которых диагностирован коронавирус, удовлетворительное.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ранее было подтверждено четыре случая заражения коронавирусом в Хабаровском крае, семь - в Якутии и два - в Приморском крае. Жители Приморья и Хабаровского края вернулись из заграничных поездок, в Якутии первым, у кого подтвердили заболевание, стал генеральный директор Якутской топливно-энергетической компании (ПАО ЯТЭК), днем позже стало известно, что подтверждены шесть новых случаев заражения коронавирусом у работников этой компании.