Международные соревнования оленеводов в Якутии отменили из-за коронавируса

ЯКУТСК, 25 марта. /ТАСС/. Международные соревнования молодых оленеводов Arctic Skills, которые планировали провести в Нижнеколымском районе на севере Якутии с 6 по 7 апреля, отменили из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель Арктического колледжа народов Севера, который организует конкурс.

"Проведение чемпионата в указанные сроки отменено из-за регионального запрета на массовые мероприятия, который введен в связи с эпидемиологической ситуацией. Мораторий действует до 12 апреля. Возможно, при улучшении ситуации и снятии запрета, конкурс пройдет позже", - сказал собеседник агентства.

В учебном заведении отметили, что по рекомендации властей Якутии студенты перешли на индивидуальное и дистанционное обучение.

Участники соревнований из регионов России и Норвегии должны были состязаться в надевании упряжи, плетении чаута (современного аркана) и оказании экстренной медицинской помощи в условиях тундры. Конкурс планировалось провести в тундре возле села Колымское. Ожидалось, что его участниками станут эксперты и студенты из колледжа оленеводства в Каутокейно (коммуна в губернии Финнмарк в Норвегии).

Ситуация в арктических районах

Эпидемиологическая ситуация в арктических районах Якутии находится под контролем местных властей. Оленеводы и рыбаки, а также вахтовые поселки промышленников работают в обычном режиме.

Однако по рекомендации властей республики в северных районах проводят превентивные мероприятия. Как рассказали ТАСС в администрации Анабарского района, в многоквартирных домах муниципалитета провели дезинфекцию, закрыли вентиляционные шахты. "Подготовлен обсерватор на четыре места. Лиц, прибывших в район из-за границы, нет", - добавили в администрации. Там отметили, что меры предосторожности применяют и в вахтовых поселках на территории района: в частности, временно изолируют прибывающих сотрудников.

Глава Булунского района Игорь Кудряшов сообщил, что все организации и предприятия торговли работают в обычном режиме. "Можно сказать, что в поселке Тикси (районный центр) и в других поселениях есть запас товаров более чем на два месяца. Поэтому что-то массово скупать смысла нет. Автозимники работают, в течение этой недели ожидается несколько машин. О каком-то сокращении ассортимента сейчас говорить не приходится, а дальше ожидается летняя навигация", - рассказал Кудряшов.

Коронавирус в Якутии

В Якутии подтверждены семь случаев заражения коронавирусом. С 17 марта указом главы региона Айсена Николаева введены режим повышенной готовности и меры по противодействию распространения коронавируса нового типа. Согласно этому документу, до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50. Школьникам продлили каникулы до 27 марта с последующим переходом на дистанционное обучение, вузы и средние специальные учебные заведения уже находятся на таком режиме обучения.