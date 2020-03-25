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Распространение коронавируса нового типа

Власти Уругвая закрывают границу для иностранцев из-за коронавируса

Первые четыре случая заражения были зафиксированы в стране 13 марта

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 марта. /ТАСС/. Власти Уругвая приняли решение закрыть все пограничные пункты для въезда иностранцев из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел республики Эрнесто Тальви.

"Уругвайские граждане смогут въехать в страну. Иностранцам въезд любым видом транспорта и через любую границу запрещен", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

По словам министра, под исключения попадают иностранцы с видом на жительство в Уругвае, жители государств Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), которые возвращаются в свои страны, и жители населенных пунктов, находящихся на границе Бразилии и Уругвая. Кроме того, власти южноамериканской республики позволят пассажирам круизных лайнеров сойти на берег, чтобы проследовать в аэропорт для вылета на родину.

Власти Уругвая подтвердили первые четыре случая заражения коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту число заболевших достигло 162 человек.

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УругвайРаспространение коронавируса нового типа
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