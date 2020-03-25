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Распространение коронавируса нового типа

Власти Австралии создали национальную комиссию по борьбе с последствиями пандемии

Она займется мобилизацией усилий всех учреждений и ведомств для "скорейшего преодоления беспрецедентного кризиса в области здравоохранения"

СИДНЕЙ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Австралии объявили о создании национальной координационной комиссии для смягчения экономических и социальных последствий пандемии. Об этом в среду объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, опубликовавший соответствующее заявление на сайте правительства.

"Комиссия (NCCC) будет обеспечивать правительство максимально исчерпывающими сведениями и рекомендациями, необходимыми для решения задач по смягчению экономических <…> и социальных последствий глобальной пандемии коронавируса", - указано в заявлении премьера. Также уточняется, что исполнительный совет комиссии, которую возглавит Невилл Пауэр, будет консультировать лично премьер-министра "по всем аспектам реагирования на пандемию" и работать в тандеме с главным санитарным врачом страны Бренданом Мерфи.

Планируется, что NCCC займется также мобилизацией усилий всех учреждений и ведомств для "скорейшего преодоления беспрецедентного кризиса в области здравоохранения".

Ранее Моррисон сообщил о том, что кабинет министров в среду одобрил решение национального Минздрава о приостановке всех плановых операций, кроме тех, от которых прямо зависят жизни пациентов. " Мы считаем, что наша система здравоохранения еще не готова к массовым обращениям и <…> это решение позволит сохранить ресурсы медицинских служб и средства индивидуальной защиты, чтобы подготовиться к существенной вспышке COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС)", - сказал Скотт Моррисон.

Коронавирус в Австралии

На территории Австралии выявлены 2399 случаев заражения новым коронавирусом, восемь человек скончались от вызванного им заболевания, а 53 пациента вылечились. За последние сутки было зарегистрировано более 500 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. О первых случаях инфицирования власти сообщили 25 января, подтвердив диагноз трех пациентов в Мельбурне и Сиднее.

В стране закрыты все предприятия общественного питания, развлекательные и торговые центры, ночные клубы, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы, а также галереи, музеи и исторические достопримечательности. Граждан призвали как можно реже выходить из дома и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Административные границы между всеми регионами страны, кроме штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, закрыты. Внутренние поездки граждан считаются нежелательными, а любые заграничные путешествия запрещены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.

Теги
АвстралияРаспространение коронавируса нового типа
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