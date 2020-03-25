Ученый считает, что землетрясение на Курилах может повлечь серию повторных толчков

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Произошедшее в среду на севере Курил землетрясение, за которым последовало цунами, может повлечь за собой серию повторных толчков - афтершоков, сообщил ТАСС заведующий лабораторией геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Института геологии минералогии Сибирского отделения РАН, которая активно занимается изучением тектонической активности на Дальнем востоке, Иван Зольников.

Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло в среду в Тихом океане, эпицентр располагался в 228 км от северокурильского острова Онекотан, население на котором отсутствует. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске (южная часть Курильской гряды) - 3 балла. В Северо-Курильске была объявлена тревога цунами. Спасатели эвакуировали на возвышенные места 400 жителей города.

"Почему еще может быть опасность? После того, как первое землетрясение произошло и блоки сместились, они сместились на новое место, и если не до конца разрядилось напряжение, то после первого землетрясения - шока, достаточно часто следует серия других землетрясений - афтершоков", - сказал Зольников.

Он пояснил, что афтершоки часто бывают менее мощные, чем сам шок, однако возможны и не уступающие по мощности толчки. В связи с этим, эвакуация людей - разумна мера, отметил ученый.

В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что высота волны цунами, вызванного землетрясением, в Северо-Курильске составила полметра, она не принсла жертвы и разрушения.