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Распространение коронавируса нового типа

Россияне доставлены с филиппинских островов в город Себу для дальнейшего вылета в Россию

В списке на вывоз с Филиппин 497 россиян

БАНГКОК, 25 марта. /ТАСС/. Филиппинские военные самолеты доставили с острова Палаван граждан России, заблокированных там из-за ограничительных мер в республике в связи с эпидемией коронавируса, в город Себу, откуда 26 марта должен вылететь в РФ первый специальный борт. Об этом говорится в размещенном в среду в Twitter сообщении российского посольства на Филиппинах.

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"Российские туристы с острова Палаван доставлены в Себу самолетами ВВС Филиппин, - отмечается в заявлении. - Посольство России в Маниле выражает признательность местному министерству национальной обороны за оказанное содействие в вывозе наших соотечественников в город Себу, откуда их доставят в Москву".

В свою очередь береговая охрана помогла доставить российских граждан с острова Бохол в Себу.

Согласно последним данным, в списке на вывоз с Филиппин 497 россиян. Вылет специального рейса по маршруту Себу - Москва (Внуково) авиакомпании Azur Air намечен на 26 марта в 19:00 по местному времени. В посольстве РФ отметили, что вывозить будут и граждан стран СНГ, постоянно проживающих в России, либо имеющих билеты на возврат в страну своей гражданской принадлежности.

По данным Минздрава Филиппин, в стране подтверждено 552 случая инфицирования новым коронавирусом, 35 человек умерли. В республике действует режим чрезвычайного положения. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. В итоге почти 700 российских туристов были не в состоянии покинуть республику, поскольку не могли добраться с островов до Манилы из-за введенных ограничений.

Теги
ФилиппиныРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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