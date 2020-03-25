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Распространение коронавируса нового типа

В России свыше 112 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

Всего в стране проведено почти 193 тыс. тестов на наличие инфекции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 112 тыс. человек находились под медицинским наблюдением в России из-за коронавирусной инфекции по состоянию на 24 марта, сообщается в среду в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф. Он запущен правительством для информирования о ситуации с коронавирусом в стране.

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"По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 172 254 человека, по состоянию на 24 марта под контролем остаются 112 074 человека", - говорится в сообщении.

По состоянию на вторник, в РФ проведено 192 824 тестов на коронавирус, отмечается в сообщении.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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