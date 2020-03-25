Евросоюз завершил закупку медицинского инвентаря для борьбы с коронавирусом

МАДРИД, 25 марта. /ТАСС/. Евросоюз закончил закупку медицинского инвентаря, необходимого сообществу для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в опубликованном в среду интервью газете El Pais .

"В борьбе с вирусом Испания очень нуждается в защитном обмундировании, таком как маски или перчатки. И в этой области у меня хорошие новости, - уточнила она. - Совместный тендер, который мы организовали для покупки материала с 25 государствами - членами, включая Испанию, покрыл все наши возникшие потребности, и мы даже получили больше материала, чем нам было нужно".

Таким образом, продолжила она, Испания и другие государства ЕС теперь могут получить доступ к тому количеству медицинского инвентаря, который был запрошен, и сможет распространять его в больницах.

"В экономической сфере мы ослабили правила государственной помощи, и на данный момент это позволит одобрить меры правительства Испании на сумму до €20 млрд, которые будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Комментируя свои личные ощущения от кризиса вокруг коронавируса, фон дер Ляйен уточнила: "Когда я вижу смелость, с которой испанцы оказывают сопротивление этой ситуации, это дает мне силы сделать то же самое". "Моя семья понимает ситуацию, - добавила она. - Я не видела их в течение нескольких недель и не смогу вернуться домой в течение многих недель". Она рассказала, что ее семеро детей находятся дома с мужем и общается она с ними по Skype каждую ночь, обсуждая прошедший день. "Это придает мне силы продолжать двигаться вперед", - призналась глава Еврокомиссии.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. В королевстве обнаружено свыше 39,6 тыс. заболевших, 2696 человек умерли. При этом около 14% от общего числа инфицированных - медицинский персонал.