Матвиенко поручила решить вопрос присмотра за детьми на период их дистанционного обучения

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам решить проблему присмотра за детьми до 14 лет на время их дистанционного обучения в связи с распространением коронавируса.

"Это вопрос, который поднимается очень часто на встречах с гражданами. Надо находить решение. Очень легко принять решение перевести на дистанционное обучение, а что с детьми-то дома делать", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Она поручила главам всех профильных комитетов СФ, а также ответственным вице-спикерам "отработать этот вопрос".

Такое поручение Матвиенко дала после выступления сенатора от Калужской области Анатолия Артамонова, который напомнил, что родители не имеют право оставлять детей в возврате до 14 лет одних дома. "Школьники, которые переходят на дистанционное обучение, с ними кто-то должен дома находиться. Бабушки и дедушки [находятся в группе риска], как мы знаем, сегодня это тоже проблема, не у всех есть такая возможность, больничные в этом случае не выдаются. Как быть?" - задался вопросом сенатор.

По его мнению, Министерство труда и социальной защиты РФ должно принять соответствующие решения на этот счет.