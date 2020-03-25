Главврачей трех оренбургских больниц уволили за зарубежные поездки во время пандемии

"Я сегодня приняла решение по поводу трех главных врачей, которые в настоящее время либо находятся за границей, либо вернулись буквально прошедшей ночью, но уехали отдыхать за границу, когда ситуация, безусловно, была уже очень серьезная, и Всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемия <…>. Принято решение о расторжении трудовых отношений с тремя главными врачами. Данное решение согласовано с губернатором Денисом Паслером", - сказала Савинова.

Она отметила, что формально главные врачи "ничего не нарушили", но назвала свое решение принципиальным, так как они преступили врачебную этику. "Я считаю, что главный врач не может уехать за границу во время такой ситуации, когда за твоей спиной - тысяча сотрудников у главного врача первой больницы и 800 сотрудников шестой больницы, поменьше в Александровской больнице", - уточнила Савинова.