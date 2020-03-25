{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Регионам поручено проанализировать ситуацию с круглосуточными аптеками

В Минздраве сообщили, что в случае необходимости число таких аптек необходимо увеличить

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Регионы должны провести анализ наличия круглосуточных аптек, в случае необходимости число аптек с круглосуточным режимом работы надо увеличить, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Минздрав России также сообщает, что регионам рекомендовано провести анализ наличия круглосуточных аптек, в случае необходимости принять необходимые меры по увеличению количества аптечных организаций с круглосуточным режимом работы", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса сообщил, что мэрия приняла решение рекомендовать москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, ограничить контакты с людьми и соблюдать домашний режим. Позже подобный карантин Собянин предложил ввести и в городах-миллионниках РФ.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Испании за сутки более 700 человек умерли из-за коронавируса
Всего зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС