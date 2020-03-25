Регионам поручено проанализировать ситуацию с круглосуточными аптеками

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Регионы должны провести анализ наличия круглосуточных аптек, в случае необходимости число аптек с круглосуточным режимом работы надо увеличить, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Минздрав России также сообщает, что регионам рекомендовано провести анализ наличия круглосуточных аптек, в случае необходимости принять необходимые меры по увеличению количества аптечных организаций с круглосуточным режимом работы", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса сообщил, что мэрия приняла решение рекомендовать москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, ограничить контакты с людьми и соблюдать домашний режим. Позже подобный карантин Собянин предложил ввести и в городах-миллионниках РФ.