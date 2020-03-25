Матвиенко пригласила сенаторов принять участие в субботнике 15 апреля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в среду коллег принять участие в субботнике в Главном храме Вооруженных сил России, который запланирован на 15 апреля.

"Субботник на территории храма Вооруженных сил пройдет 15 апреля, сразу после нашего пленарного заседания. Поэтому прошу всех взять с собой рабочую одежду. Это будет встреча без галстуков точно", - сказала Матвиенко на пленарном заседании.

Она уточнила, что по завершении пленарного заседания сенаторы смогут перекусить, после чего "организованно, автобусами все поедут на субботник". "Возьмите с собой рабочую одежду, вы сможете переодеться и принять участие в таком благом деле", - добавила спикер Совфеда, обращаясь к коллегам.