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Матвиенко пригласила сенаторов принять участие в субботнике 15 апреля

Его проведут на территории храма Вооруженных сил
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в среду коллег принять участие в субботнике в Главном храме Вооруженных сил России, который запланирован на 15 апреля.

"Субботник на территории храма Вооруженных сил пройдет 15 апреля, сразу после нашего пленарного заседания. Поэтому прошу всех взять с собой рабочую одежду. Это будет встреча без галстуков точно", - сказала Матвиенко на пленарном заседании.

Она уточнила, что по завершении пленарного заседания сенаторы смогут перекусить, после чего "организованно, автобусами все поедут на субботник". "Возьмите с собой рабочую одежду, вы сможете переодеться и принять участие в таком благом деле", - добавила спикер Совфеда, обращаясь к коллегам.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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