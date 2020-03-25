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Распространение коронавируса нового типа

Таиланд ограничил въезд иностранцам на время действия чрезвычайного положения

Кроме того, создание запасов продуктов и лекарств может привести к аресту и судебному преследованию

БАНГКОК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Таиланда ограничили въезд в страну иностранцам на время действия с 26 марта по 30 апреля чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении правительства.

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В документе указывается, что наземные, морские и воздушные перевозки в Таиланд будут запрещены. Исключением являются доставка грузов, дипломатические миссии, иностранцы, имеющие разрешения на работу в Таиланде, граждане Таиланда с разрешениями из посольств и справками о состоянии их здоровья, а также любые другие поездки, разрешенные премьер-министром королевства.

Губернаторы провинций смогут ограничивать посещение определенных районов. Места с высоким риском заражения в Бангкоке, а также в провинциях Нонтабури, Патумтхани, Накхонпхатом, Самутпракан и Самутсакхон, среди которых ночные клубы, спортивные залы, стадионы и массажные салоны, будут оставаться закрытыми. Между тем, создание запасов продуктов, воды и медикаментов может привести к аресту и судебному преследованию. Крупные собрания людей запрещены.

Информация в новостях, которая содержит ложную информацию, вызывает панику или затрагивает национальную безопасность, будет подвергнута цензуре, а лица, ответственные за содержание, будут наказаны. Людям до пяти лет и старше 70 предлагается оставаться дома. Они могут выходить на улицу только для посещения врача, проведения банковских операций, покупки еды, обращения в полицию, выполнения распоряжений правоохранительных органов и других важных видов деятельности. Людям с проблемами со здоровьем также рекомендуется находиться дома.

Передвижение между провинциями не рекомендуется. Те, кто собирается посетить другую провинцию, должны будут пройти проверку состояния здоровья и предоставить свои личные данные для возможного карантина. Магазины, продающие товары первой необходимости, а также банки, фабрики, рынки, супермаркеты, финансовые учреждения, автозаправочные станции и онлайн-поставки продолжат работать. Как пишет газета Khaosod, комендантский час не упоминается в распространенном в среду заявлении правительства.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. Общее число инфицированных достигло 934, вылечились 70 человек, четверо умерли. С 22 марта все иностранные граждане, планирующие попасть в королевство, должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, а также страховой полис с покрытием от $100 тыс. В Бангкоке с 22 марта по 12 апреля закрыты торговые центры и рынки, исключение составляют супермаркеты и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

Теги
ТаиландРаспространение коронавируса нового типа
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