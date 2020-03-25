В Швеции количество случаев заражения коронавирусом превысило 2,5 тыс.

СТОКГОЛЬМ, 25 марта. /ТАСС/. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Швеции возросло за сутки с 2272 до 2510 (25 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Об этом сообщило в среду управление здравоохранения страны.

В королевстве умерли 42 заразившихся (57% - мужчины, средний возраст - 82 года), 144 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, их средний возраст - 63 года. Общее число инфицированных в стране в действительности может быть больше, так как власти берут анализы лишь у тех, кто попал в больницу.

В среду королевский двор сообщил, что 73-летний король Карл XVI Густав и 76-летняя королева Сильвия переехали в замок Стенхаммар в 90 км от столицы. Они не находятся на карантине, но работают дистанционно и общаются с детьми и внуками по видеосвязи. Дочь наследной принцессы Виктории принцесса Эстель ходит в школу, а ее родители работают из дома - дворца парка Хага. Тестирование на коронавирус королевская семья не проходила.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, непроживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 500 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают.