Власти Ленобласти намерены штрафовать за побег из больничного карантина с признаками ОРВИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области намерено ввести административный штраф в отношении помещенных на карантин с признаками ОРВИ лиц, нарушивших его, сообщил на заседании областного законодательного собрания губернатор региона Александр Дрозденко.

"В случае, если у тех, кто переведен на жесткий карантинный режим, возникают признаки ОРВИ, повышение температуры, снижение уровня кислорода в крови, они тут же переводятся из жесткого карантинного режима в домах на жесткий режим в больничных учреждениях. Этим людям будет запрещено приказом постановления губернатора выходить за рамки того периметра, где они изолированы. Выход за периметр будет подвергаться административному штрафу. Буду просить на ближайшем заседании законодательного собрания внести изменения, чтобы эти люди могли наказываться рублем", - сказал Дрозденко.

Размер штрафа определит и утвердит законодательное собрание, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Глава области также отметил, что жители региона, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, а также их соседи, должны будут соблюдать карантин дома. "За соблюдение режима изоляции людей, находящихся под подозрением, будут нести персональную ответственность главы администраций", - сказал Дрозденко.

В частности, Дрозденко, предложил ввести карантинные меры для людей старше 60 лет, которые находятся в зоне риска. Для помощи им будут привлечены местные администрации, соцработники и волонтеры.