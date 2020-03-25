Две новые лаборатории в Удмуртии начнут выполнять тесты на наличие коронавируса

ИЖЕВСК, 25 марта. /ТАСС/. Тесты на коронавирус в Удмуртии будут выполнять две новые лаборатории, проверяться будут граждане, которые приехали из зарубежных стран, но не имеют явных симптомов болезни. Об этом сообщила на заседании регионального оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина.

"На сегодняшний день лаборатория управления Роспотребнадзора Удмуртской Республики была единственная, которая проводила тесты на новую коронавирусную инфекцию. С сегодняшнего дня к нам присоединяется еще две лаборатории. Первая - это лаборатория министерства здравоохранения, вторая лаборатория - частная, которая имеет санэпидзаключение. Лаборатории подходят под те исследования, которые будут проводить, имеют соответствующее оборудование, врачей, вирусологов", - сказала Матюшина.

По ее словам, лабораториям ежедневно будут выдавать тест-системы, каждая сможет выполнять по 100 тестов в день. В управлении Роспотребнадзора при этом в сутки выполняется по 200 тестов, таким образом, их количество увеличится вдвое.

"Но условие то, что они будут проводить тесты здоровым людям, которые возвращаются и будут на самоизоляции. А наша лаборатория будет проводить тесты от больных людей, от контактных", - уточнила Матюшина.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.