В Нидерландах жертвами коронавируса за сутки стали 80 человек

ГААГА, 25 марта. /ТАСС/. В Нидерландах за последние сутки умерли 80 человек с коронавирусом. Таким образом, с момента начала распространения инфекции в общей сложности умерли 356 человек, сообщил в среду Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

По данным организации, коронавирусная инфекция была выявлена за сутки у 852 человек. Общее число заразившихся достигло 6412 человек. Из них 1836 госпитализированы.

Ранее директор института Яп ван Диссел в ходе брифинга для депутатов парламента заявил, что меры, принятые правительством Нидерландов, возможно, позволили замедлить темпы распространения коронавируса в стране и что каждый зараженный в настоящее время инфицирует максимум одного человека, а не двух и более, как раньше.

"Появились первые сигналы, - отметили в организации. - Однако сделать окончательные выводы пока невозможно. Следующие несколько дней покажут, действительно ли имеют место стабилизация по числу инфицированных и сокращение скорости распространения вируса".

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта. Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. До ограничения передвижения пока дело не дошло, однако людям рекомендуется оставаться дома, по мере возможности работать удаленно и не выезжать в другие страны без крайней необходимости. Людям запрещено собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей) и придерживаться на улице расстояния в 1,5 м друг от друга. Нарушителям грозит штраф в размере €400 для частных лиц и €4 тыс. для юридических. Закрыты все культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты. Магазины и аптеки пока остаются открытыми, но в них пускают лишь ограниченное число покупателей.