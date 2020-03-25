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Посольство РФ в Аргентине призвало россиян улететь из страны организованным для них рейсом

Рейс не может быть организован, если на него зарегистрируется меньше 15-20 человек, отметил посол Дмитрий Феоктистов

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Аргентине договорилось с МИД южноамериканской республики, чтобы российские туристы могли улететь из страны на рейсе, организованном для вывоза аргентинцев из Испании. Об этом сообщил в среду посол Дмитрий Феоктистов.

"В этих сложных условиях нам удалось договориться с МИД Аргентины о том, чтобы мы воспользовались одним из вывозных аргентинских рейсов из Европы и направили отсюда на борту Aerolineas Argentinas наших туристов до Мадрида", - сказал дипломат.

В настоящее время о желании воспользоваться этим рейсом заявили трое россиян из порядка 120 человек, которые обратились в посольство за помощью и остаются на территории Аргентины, и один гражданин Казахстана. "Проблема в том, что рейс не может быть организован, если на него зарегистрируется меньше 15-20 человек. Если у нас окажется лишь небольшое количество желающих улететь, то все эти усилия пропадут", - подчеркнул Феоктистов.

Самолет должен вылететь из аэропорта Буэнос-Айреса 25 марта в 23:55 по местному времени (05:55 мск 26 марта). "Это исключительное решение, сделанное аргентинским правительством только для российских туристов, никто больше, никакие зарубежные туристы такой привилегии не получили", - добавил посол.

Из Мадрида российские туристы смогут улететь на рейсе авиакомпании "Аэрофлот". Все рейсы осуществляются на коммерческой основе. "Минтранс нам гарантировал, что на следующий день возможно будет улететь "Аэрофлотом", - уточнил дипломат.

Он подчеркнул, что посольство не может гарантировать, что у российских туристов может появиться другая возможность покинуть Аргентину в ближайшее время, и призвал туристов воспользоваться появившейся возможностью. "Во многих странах застряло огромное количество наших туристов. В этом плане с нашей сотней туристов Аргентина занимает не самое приоритетное место с точки зрения организации каких-то специальных рейсов сюда", - добавил Феоктистов.

Около 180 туристов

По его данным, в общей сложности в посольство Аргентины с просьбой оказать им содействие в выезде на родину обратились порядка 180 туристов. "Из 180 человек уже вылетело порядка 70. Ожидается, что завтра "Турецкими авиалиниями" вылетит еще восемь человек. Может быть, чуть меньше еще вылетит в пятницу", - сообщил он. Из оставшихся в Аргентине туристов около 80 находятся в Буэнос-Айресе и 30 человек в других провинциях страны.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. К настоящему времени в стране выявлены 387 заболевших, семь человек умерли. С 20 марта в стране действует общий карантин.

Теги
АргентинаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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