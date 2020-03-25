Число заразившихся коронавирусом в Чили превысило 1 тыс.

ТАСС, 25 марта. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чили выросло до 1142 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Министерства здравоохранения республики.

За сутки в стране было зафиксировано 220 новых случаев заражения. Инфекция распространилась на все 16 регионов Чили, а также на расположенный в Тихом океане остров Пасхи. Большинство заболевших - 59,7% от общего числа - проживает в Столичном округе.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. К настоящему моменту в стране зафиксировано три летальных исхода. 18 марта Чили закрыло границу для въезда иностранцев. Президент страны Себастьян Пиньера объявил о введении в республике режима катастрофы.