Главный инфекционист Минздрава призвала не заниматься самолечением при признаках ОРВИ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Самостоятельно поставить себе диагноз при проявлении каких-либо симптомов острых респираторно вирусных инфекций, а также заниматься самолечением не стоит, заявила в среду главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"На самом деле первые симптомы что при коронавирусной инфекции новой, что при острой респираторной инфекции другого характера, что при гриппе, в принципе начало одинаковое: это может быть слабость, недомогание, подъем температуры. Сегодня как никогда все наши сограждане пытаются поставить себе диагноз. <...> Давайте мы с вами отдадим эту прерогативу врачам <...> У меня большая просьба, не занимайтесь самолечением, на сегодняшний день врачи проходят все современные курсы - это лекции, вебинары - по, как раз, обучению выявлению коронавирусной инфекции", - сказала она.

Малинникова подчеркнула, что при первых симптомах недомогания необходимо остаться дома.

"Не выходить на улицу, не идти на работу, не идти в аптеку за лекарствами, не пытаться где-то еще быть в других местах. Именно из дома вызвать врача. Только врач определит, наличие каких симптомов и каких показаний к тому, чтобы заподозрить у вас коронавирусную инфекцию, и дальше вести вас как пациента либо с подозрением на коронавирусную инфекцию, либо как обычную острую респираторную вирусную инфекцию", - пояснила эксперт.

Главный инфекционист отметила, что основная задача на сегодняшний день - прервать пути передачи вируса. Так, нахождение дома является наиболее важной мерой профилактики.

"Помимо этого, конечно же, и гигиена: рук, помещений, проветривание, использование масок, если вы вынужденно оказываетесь в зоне, где есть скопление людей, только там рекомендуем мы использовать маски. Все другие на сегодняшний день мероприятия должны быть направлены как раз на разобщение, чтобы возбудитель не передавался от человека к человеку", - добавила Малинникова.