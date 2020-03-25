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Распространение коронавируса нового типа

Главный инфекционист Минздрава призвала не заниматься самолечением при признаках ОРВИ

Эксперт подчеркнула, что при первых симптомах недомогания необходимо остаться дома
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Самостоятельно поставить себе диагноз при проявлении каких-либо симптомов острых респираторно вирусных инфекций, а также заниматься самолечением не стоит, заявила в среду главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"На самом деле первые симптомы что при коронавирусной инфекции новой, что при острой респираторной инфекции другого характера, что при гриппе, в принципе начало одинаковое: это может быть слабость, недомогание, подъем температуры. Сегодня как никогда все наши сограждане пытаются поставить себе диагноз. <...> Давайте мы с вами отдадим эту прерогативу врачам <...> У меня большая просьба, не занимайтесь самолечением, на сегодняшний день врачи проходят все современные курсы - это лекции, вебинары - по, как раз, обучению выявлению коронавирусной инфекции", - сказала она.

Малинникова подчеркнула, что при первых симптомах недомогания необходимо остаться дома.

"Не выходить на улицу, не идти на работу, не идти в аптеку за лекарствами, не пытаться где-то еще быть в других местах. Именно из дома вызвать врача. Только врач определит, наличие каких симптомов и каких показаний к тому, чтобы заподозрить у вас коронавирусную инфекцию, и дальше вести вас как пациента либо с подозрением на коронавирусную инфекцию, либо как обычную острую респираторную вирусную инфекцию", - пояснила эксперт.

Главный инфекционист отметила, что основная задача на сегодняшний день - прервать пути передачи вируса. Так, нахождение дома является наиболее важной мерой профилактики.

"Помимо этого, конечно же, и гигиена: рук, помещений, проветривание, использование масок, если вы вынужденно оказываетесь в зоне, где есть скопление людей, только там рекомендуем мы использовать маски. Все другие на сегодняшний день мероприятия должны быть направлены как раз на разобщение, чтобы возбудитель не передавался от человека к человеку", - добавила Малинникова.

 

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