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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Инны Макаровой

Президент отметил, что работы актрисы вошли в историю отечественного кинематографа

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Инны Макаровой в связи со смертью актрисы. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

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"Инна Макарова всю свою жизнь служила искусству, подавала достойный пример верности избранному пути. Ее яркие, талантливые, незабываемые работы вошли в историю отечественного кинематографа и по праву считаются образцом актерского мастерства", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что память об актрисе навсегда сохранится в сердцах родных, близких, коллег.

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла 25 марта на 94-м году жизни.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМакарова, Инна Владимировна
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