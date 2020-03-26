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Распространение коронавируса нового типа

В Израиле заявили о готовности полной блокады страны

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Израиле достигло 2369

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что власти еврейского государства готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса в случае, если уже принятые меры не приведут к сокращению количества заражений.

"Шаги, которые мы предприняли в Израиле, предпринимаются по всему миру, однако их недостаточно, так как число пациентов удваивается каждые три дня. Через две недели у нас могут быть уже тысячи заболевших, многие из которых будут находиться на грани смерти. Поэтому если мы не увидим немедленного улучшения этой тенденции, у нас не останется иного выбора, кроме как ввести полную блокаду, за исключением обеспечения насущных потребностей, таких как продукты питания и лекарства. Это вопрос нескольких дней, мы уже ведем все необходимые приготовления - как логистические, так и юридические", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

Ранее в среду правительство Израиля утвердило ужесточение карантина с 18:00 мск 25 марта на 7 дней. В частности, израильтянам предписано не отходить больше чем на 100 метров от своего места жительства, такси запрещено перевозить более одного пассажира, исключены собрания в помещениях и спортивные занятия. Ездить на личном транспорте можно в количестве не более двух человек и только в супермаркет за продуктами или в аптеку, для получения медицинского обслуживания, а также в случае "передвижения работника на разрешенную работу в соответствии с действующими установками".

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Израиле выросло к вечеру среды до 2369, увеличившись с утра 25 марта на 239 человек. По данным министерства здравоохранения, пять заболевших умерли, состояние 39 оценивается как тяжелое, 64 человека выздоровели.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминРаспространение коронавируса нового типа
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