Лидеры 27 стран ЕС обсудят меры борьбы с коронавирусом и его последствиями

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Лидеры 27 стран - членов Евросоюза проведут в четверг саммит в формате видеоконференции, чтобы обсудить и утвердить меры борьбы с новым коронавирусом и его последствиями для экономики ЕС. Эти меры включают такие беспрецедентные шаги, как отказ от норм бюджетной дисциплины ради поддержки экономики, перераспределение средств бюджета ЕС из других программ на борьбу с коронавирусом, а также возможность первой в истории ЕС эмиссии общеевропейских бондов для привлечения средств стимулирования экономики.

Эта виртуальная встреча заменит плановый саммит глав государств и правительств ЕС, который должен был пройти в Брюсселе 26-27 марта, но был отложен в рамках принятия практически во всех странах сообщества жестких карантинных мер. В формате видеоконференции лидеры будут вести переговоры во второй раз, первый раз этот формат был опробован 17 марта, переговоры также были посвящены пандемии.

В этот же день (также в видеоформате) состоится внеплановая мини-сессия Европарламента (ЕП), в ходе которой депутаты намерены утвердить предлагаемые Еврокомиссией (ЕК) и Советом ЕС меры, среди которых, в частности, приостановка впервые за всю историю сообщества действия базового документа зоны евро - Пакта стабильности и роста. В ЕП подчеркнули, что это будет первое пленарное заседание, на котором будет использоваться дистанционная система голосования, однако не пояснили, как именно более 700 депутатов будут голосовать онлайн.

Приостановка действия базового документа еврозоны

Одна из главных мер борьбы с последствиями коронавируса - приостановка действия Пакта стабильности и роста. Это решение отменяет лимит бюджетного дефицита для стран сообщества в 3% ВВП и предел госдолга в 60% ВВП, позволяя правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу. Такая мера фактически означает отказ от политики бюджетной дисциплины.

Таким образом, может повториться ситуация 2008-2009 годов, когда европейские правительства потратили несколько триллионов евро на спасение своих банков от банкротств в условиях мирового финансового кризиса. Это привело в начале 2010 года к неконтролируемому росту закредитованности и дефицитов бюджетов стран сообщества, отбросив на грань дефолта Грецию, а потом Кипр, Ирландию, Португалию, Испанию и Италию. Так начался острый кризис суверенной задолженности зоны евро, который на несколько лет поставил под вопрос само существование европейской валюты.

С высокой вероятностью новое инфляционное стимулирование экономики опять подорвет финансовую стабильность в зоне евро. Сейчас ситуация отягощается двумя дополнительными факторами. Во-первых, степень закредитованности стран сегодня значительно выше, чем была в 2008 году. Во-вторых, даже в разгар кризиса 2008 года Брюссель не отменял базовые экономические регулятивные меры, которые, несмотря на их всеобщее нарушение странами сообщества, все же сыграли некоторую роль в сдерживании бюджетных трат государств ЕС.

Упрощение государственной помощи бизнесу

Еще одна мера, которая была объявлена Еврокомиссией, - максимальное смягчение правил предоставления государственной помощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса. ЕК готова разрешить предоставление дополнительной ликвидности банкам, как это было в условиях кризиса 2008 года, и намерена привлечь до 8 млрд евро для поддержки малого и среднего бизнеса.

Речь идет, в частности, о туристическом секторе и транспорте. Правительства стран ЕС не могут по собственному усмотрению оказать помощь той или иной компании, они обязаны получать на каждый случай отдельное разрешение Еврокомиссии. Государственная помощь компаниям одной страны может поставить их в более выгодное положение относительно конкурентов из других стран ЕС, что противоречит европейским нормам единого рынка.

ЕК также разрешит властям стран Европейского союза оказывать прямую поддержку банкам в случае возникновения у них проблем с ликвидностью из-за коронавируса.

Кроме того, в рамках мер борьбы с коронавирусом Еврокомиссия еще в феврале выделила 37 млрд евро на финансирование исследований для поиска вакцины и методов профилактики болезни.

Общеевропейский государственный займ

В среду лидеры девяти государств ЕС (Франции, Бельгии, Люксембурга, Италии, Испании, Португалии, Ирландии, Греции и Словении) выступили с открытым письмом к институтам Евросоюза, в котором призвали впервые в истории создать механизм выпуска общеевропейских займов для сбора средств на поддержку экономики. Они также призвали внести в бюджет Евросоюза отдельную статью о борьбе с пандемией на 2020-2021 годы, перераспределив на нее средства из других программ.

"Мы должны начать работу над общим инструментом заимствований, которые будут размещаться институтами ЕС, чтобы привлекать деньги на рынках на равных условиях для всех государств ЕС. Это позволит гарантировать стабильное долгосрочное финансирование программ, направленных на смягчение ущерба от пандемии, - говорится в документе. - Этот инструмент должен иметь достаточные объемы и сроки погашения, чтобы быть эффективным и избежать рисков реструктуризации (в случае неспособности ЕС погасить эти займы вовремя - прим. ТАСС)".

В письме предлагается направить собранные средства на "поддержку систем здравоохранения, а также целевые программы поддержки экономики и европейской социальной модели в странах ЕС", то есть практически в любую сферу на усмотрение местных правительств.

Под этим посланием нет подписи канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отклонившей во время кризиса суверенной задолженности в зоне евро (2010-2014 годы) аналогичную идею выпуска общеевропейских облигаций для привлечения средств на обеспечение финансовой стабильности проблемных стран Евросоюза под гарантии всех экономик сообщества, крупнейшей из которых является Германия. В то же время в число лидеров, подписавших это послание, вошли руководители почти всех стран, на которые распространялись программы внешней помощи в период кризиса евро: Греции, Ирландии, Португалии и Кипра. Италия и Испания балансировали в тот период на грани перехода под внешнее управление.

Перераспределить бюджет

"Необходимо задействовать все имеющиеся фискальные инструменты для поддержки национальных усилий, особенно внутри еврозоны, - говорится в письме лидеров девяти государств ЕС. - В частности, мы можем изучить возможность создания отдельной статьи в бюджете ЕС о борьбе с коронавирусом как минимум на 2020-2021 годы".

Средства на борьбу с коронавирусом в бюджете ЕС можно изыскать только путем привлечения их из других программ Евросоюза, поскольку все средства в бюджете на 2020 год уже распределены. На 2021 год они будут распределены аналогичным образом, кроме того, ЕС в следующем году потеряет почти 12 млрд взносов покинувшей сообщество Великобритании. Ни одна из стран ЕС не повысит свои взносы в бюджет в условиях спада после пандемии.

Последние оценки Еврокомиссии прогнозируют в ЕС спад на уровне 1% ВВП в 2020 году, однако, по данным источников СМИ в институтах ЕС, ЕК также разрабатывает пессимистичный сценарий с беспрецедентным спадом в 2,5% ВВП.

По данным европейского бюро Всемирной организации здравоохранения на 25 марта, в Европе зафиксированы 220,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 12 тыс. человек умерли.