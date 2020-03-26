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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: власти Сирии арестовали 153 нарушителя комендантского часа

Комендантский час, введенный в качестве меры противодействия коронавирусу, будет действовать ежедневно с шести вечера до шести утра

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Сирии задержали не менее 153 человек, нарушивших комендантский час, введенный в Дамаске и провинциальных центрах в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Как передало в четверг агентство SANA, все арестованные покинули свои дома в запрещенное время и теперь предстанут перед судебными органами.

Ранее МВД республики сообщило, что комендантский час будет действовать ежедневно с шести вечера до шести утра.

23 марта по решению правительства была остановлена до особого распоряжения работа большинства госучреждений и общественного транспорта. Сирийские власти закрыли все торговые рынки и коммерческие структуры, фирмы по обслуживанию населения, социальные и культурные ассоциации. Были прекращены до 2 апреля занятия в школах, техникумах и университетах.

По информации Минздрава республики, коронавирус выявлен пока только у четырех сирийских граждан. Все инфицированные помещены в медицинский центр, созданный на базе госпиталя "Аль-Ватани" в курортном городе Забадани под Дамаском. Туда направлены свыше 200 врачей и медработников, специально подготовленных для борьбы с эпидемиями.

Теги
СирияРаспространение коронавируса нового типа
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