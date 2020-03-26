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Распространение коронавируса нового типа

Facebook представит сервис для информирования пользователей по всему миру о коронавирусе

Ранее был запущен центр информирования о COVID-19, он сейчас доступен в верхней части ленты новостей

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американская компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, намерена вскоре предложить пользователям по всему миру сервис с информацией о новом коронавирусе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении компании.

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"На прошлой неделе мы открыли центр информирования о COVID-19, он сейчас доступен в верхней части ленты новостей Facebook в ряде стран. В нем в режиме реального времени публикуется последняя информация от управлений здравоохранения государств и международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), - отметили в Facebook. - Вскоре центр информирования о COVID-19 будет доступен по всему миру",

В компании отметили, что более 1 млрд пользователей Facebook и Instagram были ознакомлены через эти соцсети с материалами ВОЗ и других организаций. Facebook также предоставляет ВОЗ возможность бесплатно размещать в соцсетях объявления и рассылать через принадлежащие компании мессенджеры оповещения о вирусе.

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