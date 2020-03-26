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Распространение коронавируса нового типа

В США заявили, что коронавирус может вернуться в Северное полушарие следующей зимой

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи полагает, что COVID-19 может стать сезонным явлением

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция может стать сезонным явлением и вернуться в страны Северного полушария следующей зимой. Такую оценку дал в среду директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, включенный президентом в спецгруппу по борьбе с коронавирусом.

"Может ли это стать сезонным, циклическим явлением? Я всегда говорил, что очень даже может. И причина, по которой я это говорю, заключается в том, что мы начинаем видеть сейчас в Южном полушарии, на юге Африки и в странах Южного полушария. У них фиксируются случаи заражения по мере того, как у них начинается зимний сезон. Если на самом деле у них будет значительная вспышка, нам неизбежно придется подготовиться к тому, что у нас получится цикл и все вернется во второй раз", - сказал он на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Это полностью подтверждает то, что нам надо продолжать <...> создавать вакцину, быстро тестировать ее и делать так, чтобы она была готова к этому следующему циклу. В дополнение к этому нам надо проводить тестирование лекарств, чтобы у нас был выбор среди лекарств, которые подтвердили свою эффективность и безопасность", - подчеркнул Фаучи.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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