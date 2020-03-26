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Авиакомпания "Аврора" до 30 апреля будет вывозить из ДФО граждан Японии и Южной Кореи

С территории иностранных государств самолеты заберут граждан России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в мире до 30 апреля будет на своих рейсах вывозить с территории российского Дальнего Востока граждан Японии и Южной Кореи. В этих странах брать на борт будут только россиян, сообщается в четверг в пресс-релизе компании.

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"В настоящее время и по 30 апреля "Аврора" будет перевозить из России (Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток) в Республику Корея (Сеул, Пусан) и из Южно-Сахалинска и Владивостока в Японию (Токио) только граждан иностранных государств, а с территории Кореи и Японии в Россию - только граждан РФ", - говорится в сообщении.

По информации компании, та же схема перевозки действует в отношении трансферных пассажиров: из России на вылет допускаются все иностранные граждане, в Россию - только россияне. Те, кто уже приобрел авиабилеты, могут вернуть их стоимость. Для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен.

Ранее "Аврора" сообщила журналистам о том, что по решению правительства РФ с 23 марта до 1 мая перевела рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио в статус чартерных без изменения расписания. С 7 марта до 15 апреля компания отменила регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в Саппоро (остров Хоккайдо, Япония).

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