За сутки в Китае шесть человек умерли от коронавируса

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на шесть, количество прибывших из-за границы заразившихся увеличилось на 67, до 541 человека. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за все время эпидемии в Китае выздоровел 91% инфицированных, в том числе 401 человек за последние сутки. Число заразившихся почти за три месяца распространения вируса по стране превысило 81 тыс., официальный показатель смертности от последствий заражения - 4% (умерли 3287).

В КНР уже много дней почти полностью отсутствуют местные случаи заражения, в последние сутки они не выявлены. Подавляющее число инфицированных прибывает из-за рубежа, как правило из европейских стран и США. Для пресечения возникновения повторной волны эпидемии власти установили обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих.

Среди регионов материкового Китая по количеству заболевших, находящихся в медицинских учреждениях, по-прежнему лидирует провинция Хубэй (3,4 тыс. человек), на втором месте - крупнейший транспортный узел страны Пекин, где проходят лечение 150 инфицированных, далее следует южная провинция Гуандун (91 человек). На территории восьми из 31 территориальной единицы, в частности в Тибете, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и на острове Хайнань, заразившихся нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до двух десятков, в том числе два человека в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 14,7 тыс. лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 159 человек с подозрением на вирус, они находятся в карантине. По данным врачей, более чем у 1,2 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.