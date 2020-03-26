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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки выросло почти в два раза

Количество инфицированных составило более 3,3 тыс. человек

ОТТАВА, 26 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за последние сутки выросло почти в два раза: с 1959 до 3385. Об этом сообщил в среду Минздрав.

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Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады. Больше всего инфицированных в провинциях Квебек (1339 человек), Онтарио (688) и Британская Колумбия (659). Кроме того, предварительный диагноз на коронавирус поставлен еще 24 жителям провинции Манитоба, где пока опасным вирусом заражены лишь 11 человек.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент 35 заболевших умерли, 185 вылечились. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Среди заразившихся - супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, которая находится на домашнем карантине. Глава канадского правительства не болен, но также находится дома в самоизоляции.

Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. 21 марта Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.

Теги
КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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