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Распространение коронавируса нового типа

Премьер Японии создаст новый кризисный штаб для борьбы с коронавирусом

Граждан страны просят не покидать свои дома без крайней необходимости

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Японии в четверг создаст новый кризисный штаб для борьбы с распространением коронавируса на территории страны. Об этом сообщила деловая газета "Никкэй".

Отмечается, что руководить его работой будет лично премьер-министр Синдзо Абэ. Последние недели в Японии уже действовал правительственный штаб по борьбе с распространением коронавируса, однако зафиксированный в последние дни резкий рост числа зараженных в Токио вынудил японские власти создать новый кризисный штаб.

Ранее в среду губернатор Токио Юрико Коикэ попросила жителей столицы на предстоящих выходных не покидать свои дома без крайней необходимости и в принципе не выходить из дома в ночное время из-за угрозы распространения коронавируса и в принципе воздержаться от выхода на улицу в ночное время. Губернатор японской столицы также попросила местных жителей в принципе воздержаться от посещения любых массовых мероприятий - будь то на свежем воздухе или в замкнутом пространстве.

За прошедшие сутки в Японии было зафиксировано 96 новых случаев заражения, включая 41 случай в Токио. Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 2019. Число летальных исходов достигло 55.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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