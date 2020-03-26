{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Глава РФПИ сообщил о планах производства более 1 млн тестов на коронавирус

Тестирование на коронавирус с использованием новых установок может начаться в апреле

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что в ближайшее время будет налажено еженедельное производство более 1 млн тестов на коронавирус и 1 тыс. портативных лабораторий, разработанных учеными из РФ и Японии. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В середине марта РФПИ инвестировал в российскую компанию ООО "Медпромресурс", созданную для продвижения новой российско-японской диагностической системы по выявлению коронавируса. Партнерами фонда в этой компании стали японская К. R. Mirai Genomics и "Генетические технологии". Система получила одобрение Росздравнадзора для применения на территории России.

"Уже в ближайшее время мы планируем начать производить более 1 млн тестов и более 1 тыс. портативных лабораторий в неделю", - сообщил Дмитриев изданию, отметив, что тесты и реагенты производятся на мощностях компаний "Эйдос Медицина" и ПОЗиС, входящей в "Ростех", а большую часть сырья для реагентов будет производить Институт биоорганической химии.

При этом он подчеркнул, что цена на тесты EMG ("Эвотэк-Мирай Геномикс", под этим брендом будет развиваться проект "Медпромресурса") в пять раз меньше цены европейских ПЦР-тестов (тест на базе полимеразной цепной реакции - прим. ТАСС), а цена на мобильную установку примерно в 100 раз ниже, чем стоимость строительства полноценной лаборатории. "Государству и региональным властям компания продает тесты на 30-40% дешевле, чем коммерческим структурам", - добавил Дмитриев. По его словам, на данный момент тест EMG является самым точным в мире. Как сообщил Дмитриев, РФПИ инвестировал в компанию и предоставил гарантии на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что тестирование на коронавирус с использованием новых установок может начаться в апреле. Технология разработана совместно российскими и японскими компаниями и учеными. Новая система дает возможность массового оперативного тестирования вне лабораторий и позволяет получить высокоточный результат за 30 минут. Фонд отмечает, что тест-системы представляют собой портативные мини-лаборатории размером с небольшой чемодан, которые могут применяться повсеместно.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Суд лишил родительских прав мать четырех детей, найденных в заброшенном здании в Чите
Женщина оставила детей вместе со своим сожителем, скрывающимся от органов полиции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС