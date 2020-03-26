Глава РФПИ сообщил о планах производства более 1 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что в ближайшее время будет налажено еженедельное производство более 1 млн тестов на коронавирус и 1 тыс. портативных лабораторий, разработанных учеными из РФ и Японии. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью газете "Коммерсантъ" , опубликованном в четверг.

В середине марта РФПИ инвестировал в российскую компанию ООО "Медпромресурс", созданную для продвижения новой российско-японской диагностической системы по выявлению коронавируса. Партнерами фонда в этой компании стали японская К. R. Mirai Genomics и "Генетические технологии". Система получила одобрение Росздравнадзора для применения на территории России.

"Уже в ближайшее время мы планируем начать производить более 1 млн тестов и более 1 тыс. портативных лабораторий в неделю", - сообщил Дмитриев изданию, отметив, что тесты и реагенты производятся на мощностях компаний "Эйдос Медицина" и ПОЗиС, входящей в "Ростех", а большую часть сырья для реагентов будет производить Институт биоорганической химии.

При этом он подчеркнул, что цена на тесты EMG ("Эвотэк-Мирай Геномикс", под этим брендом будет развиваться проект "Медпромресурса") в пять раз меньше цены европейских ПЦР-тестов (тест на базе полимеразной цепной реакции - прим. ТАСС), а цена на мобильную установку примерно в 100 раз ниже, чем стоимость строительства полноценной лаборатории. "Государству и региональным властям компания продает тесты на 30-40% дешевле, чем коммерческим структурам", - добавил Дмитриев. По его словам, на данный момент тест EMG является самым точным в мире. Как сообщил Дмитриев, РФПИ инвестировал в компанию и предоставил гарантии на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что тестирование на коронавирус с использованием новых установок может начаться в апреле. Технология разработана совместно российскими и японскими компаниями и учеными. Новая система дает возможность массового оперативного тестирования вне лабораторий и позволяет получить высокоточный результат за 30 минут. Фонд отмечает, что тест-системы представляют собой портативные мини-лаборатории размером с небольшой чемодан, которые могут применяться повсеместно.