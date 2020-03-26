В Кемеровской области зафиксировали третий случай заражения коронавирусом

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, где в середине марта заболевание, вызванное вирусом, подтвердилось у двух человек. Один из них в настоящий момент выздоровел и выписан из больницы.

"У одного из пациентов, ранее наблюдавшегося в стационаре, подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", - в четверг сообщается в Telegrаm-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. - Он получает лечение в инфекционной больнице города Кемерово, как и еще один пациент с подтвержденным диагнозом".

В каком состоянии находится пациент, не уточняется. Под наблюдением врачей в Кемеровской области находятся еще 15 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.

Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.