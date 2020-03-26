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Распространение коронавируса нового типа

Российское посольство в Италии продолжает работать в штатном режиме

Там отменили встречи и массовые мероприятия и работают с соблюдением всех мер предосторожности и введенных итальянской стороной правил

РИМ, 26 марта. /ТАСС/. Посольство и генеральные консульства РФ в Италии работают в штатном режиме с учетом мер предосторожности, введенных властями страны в связи с пандемией коронавируса. Об этом в опубликованном в четверг в газете Giornale интервью рассказал посол России в Италии Сергей Разов.

"Посольства и консульства не могут остановить работу. В наши задачи, в частности, входит содействие российским гражданам, находящимся на территории Италии, в их возвращении к месту проживания на родине, защита их законных прав и интересов и, как я уже сказал выше, информирование руководства России о ситуации в Италии и принимаемых правительством страны мерах. Мы отменили встречи и массовые мероприятия, но продолжаем работать с соблюдением всех известных мер предосторожности и введенных итальянской стороной правил", - поделился дипломат.

Он рассказал о мерах по недопущению распространения инфекции, предпринимаемых в России, и эпидемиологической ситуации, которая пока остается лучше, чем в Италии и других государствах Европы.

В другом интервью, опубликованном накануне агентством Askanews, Разов решительно опроверг, что Россия ждет от Италии в обмен на оказанную помощь в борьбе с эпидемией какие-то благоприятные политические решения в виде отмены санкций. "Оказанная Италии бескорыстная помощь не предмет торга, "оплаты счетов" и тому подобного. А что касается политики и пропаганды (помощь мотивируется прежде всего некими политико-пропагандистскими соображениями), то, на мой взгляд, подобные суждения - продукт извращенного сознания, когда за бескорыстным желанием помочь попавшему в беду дружественному народу мерещатся коварные замыслы", - сказал Разов. "Наша помощь по линии Министерства обороны России оказана Италии на безвозмездной основе. Это знак нашей солидарности с итальянским народом, вне зависимости от политической конъюнктуры", - добавил он.

В субботу во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Россия окажет необходимую помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо, один из наиболее пострадавших от эпидемии, где будут оказывать помощь в борьбе с коронавирусом.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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