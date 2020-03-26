Сенаторы пройдут тестирование на коронавирус в медпункте Совета Федерации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации в четверг смогут пройти тестирование на коронавирус, на исследование записались уже более 80 сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Сегодня с 11:00 в помещении медпункта Совета Федерации будет проводиться тестирование на COVID-19. Чтобы не создавать скопления людей, тестирование будет проводиться по предварительной записи. На данный момент в списке уже более 80 фамилий сенаторов", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне дала соответствующее поручение руководителю аппарата верхней палаты. Она также сообщила, что сама уже прошла тестирование, результат отрицательный.