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Распространение коронавируса нового типа

Сенаторы пройдут тестирование на коронавирус в медпункте Совета Федерации

На исследование записались уже более 80 человек

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации в четверг смогут пройти тестирование на коронавирус, на исследование записались уже более 80 сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Сегодня с 11:00 в помещении медпункта Совета Федерации будет проводиться тестирование на COVID-19. Чтобы не создавать скопления людей, тестирование будет проводиться по предварительной записи. На данный момент в списке уже более 80 фамилий сенаторов", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне дала соответствующее поручение руководителю аппарата верхней палаты. Она также сообщила, что сама уже прошла тестирование, результат отрицательный.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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