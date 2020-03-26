Минздрав Малайзии отметил рекордный рост инфицированных коронавирусом за сутки

СИНГАПУР, 26 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Малайзии выросло на 235, что стало самым высоким в стране суточным показателем. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Минздрава Хишам Абдула на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Facebook.

"Мы зафиксировали самый высокий суточный рост - 235 новых случаев, общее число инфицированных превысило 2 тыс.", - сказал представитель ведомства. По его словам, 45 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Он также отметил "продолжающийся рост летальных исходов, на сегодняшний день 23 человека скончались".

В связи с резким скачком числа инфицированных 25 марта премьер-министр Мухиддин Яссин продлил до 14 апреля действие особого положения о передвижении граждан, которое фактически означает полную изоляцию страны.