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Военные специалисты РФ приступят к лечению больных с COVID-19 в Бергамо 27 марта

Все силы и средства, прибывшие в итальянский город, "будут задействованы для экстренной помощи городу и итальянским гражданам", сообщили в Минобороны

БЕРГАМО /Италия/, 26 марта. /ТАСС/. Российские военные специалисты приступят к оказанию помощи итальянскому городу Бергамо в пятницу. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в четверг.

"Бригады российских военных специалистов завтра, 27 марта, приступят к практическому выполнению задач", - говорится в сообщении.

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Как отметили в военном ведомстве, во время совещания российская сторона подтвердила, что "все силы и средства, прибывшие в Бергамо, будут задействованы для экстренной помощи городу и итальянским гражданам".

В Минобороны рассказали, что в ходе консультаций Агентства по охране здоровья граждан, Департамента гражданской обороны и военных ведомств России и Италии были определены первоочередные задачи, в решении которых местные власти полагаются на прибывших в Бергамо российских военных специалистов.

Прежде всего российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями сейчас приспособлены для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Каждая из восьми врачебно-сестринских бригад будет распределена за семью-девятью близлежащими пансионатами. "Кроме того, представителями местных властей выражена особая востребованность в проведении масштабной санитарной обработки и дезинфекции всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств транспорта", - сказали в военном ведомстве.

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