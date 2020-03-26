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В Краснодаре при строительстве сквера нашли серебряные монеты эпохи Николая II

Археологи считают, что клад в центре города был зарыт в период революции и гражданской войны

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Археологи в Краснодаре обнаружили серебряные монеты эпохи Николая II в центре города, где планируют построить сквер и фонтан. Экспонаты будут переданы в музей после исследований. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"В Краснодаре нашли клад серебряных монет эпохи Николая II. Ценности обнаружены в ходе археологических раскопок на пересечении улиц Седина и Постовой. Археологические работы здесь ведутся в связи с будущим строительством нового сквера и фонтана. Специалисты предполагают, что клад был зарыт в период революции и гражданской войны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что после лабораторных исследований экспонаты передадут в музей.

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