В Краснодаре при строительстве сквера нашли серебряные монеты эпохи Николая II

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Археологи в Краснодаре обнаружили серебряные монеты эпохи Николая II в центре города, где планируют построить сквер и фонтан. Экспонаты будут переданы в музей после исследований. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"В Краснодаре нашли клад серебряных монет эпохи Николая II. Ценности обнаружены в ходе археологических раскопок на пересечении улиц Седина и Постовой. Археологические работы здесь ведутся в связи с будущим строительством нового сквера и фонтана. Специалисты предполагают, что клад был зарыт в период революции и гражданской войны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что после лабораторных исследований экспонаты передадут в музей.