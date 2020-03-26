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Ситуация с советскими памятниками в Польше

Поляк спас от сноса памятник победителям фашизма, поставив его на своем участке

Марек Халупка рассказал, что решение было спонтанным и что многие сразу же выразили готовность ему помочь

ВАРШАВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Житель польского села Млыниско Марек Халупка спас от уничтожения памятник победившим фашизм советским и польским солдатам, перенеся его на свой участок. Историю переноса мемориала он рассказал в четверг ТАСС.

"Бургомистр города Велюнь объявил, что памятник должен быть ликвидирован. Когда я это услышал, меня это известие парализовало", - отметил Халупка. По его словам, ранее "власти изменили название мемориала с "Памятника братству по оружию" на "Победителям гитлеризма" и думали, что благодаря этому им не придется его убирать, так как многие жители города, общественные организации были против сноса". "Я считаю, что каждый нормальный человек был бы против. Я до сих пор считаю, что этот памятник должен стоять там, где стоял", - указал он.

Когда памятник распорядились все же убрать, Халупка договорился с региональными властями о том, чтобы они передали памятник ему и позволили перевезти на свой участок. "Я перевез памятник с использованием тяжелой техники на 12 км от Велюни в местность Млыниско, поставил на фундаменте. Сейчас все уже готово", - рассказал собеседник агентства. Теперь памятник возвышается над деревней, став местной достопримечательностью.

"Все говорят, что сейчас памятник выглядит намного лучше, чем когда стоял в парке в Велюни, окруженный деревьями", - отметил Халупка, подчеркнув, что решение спасти памятник было спонтанным и что многие сразу же выразили готовность ему помочь. "Я очень рад, что сделал это. Я считаю, что это дело моей жизни, шанс продемонстрировать свой патриотизм", - указал он. На установленной у перенесенного памятника таблице, которую он назвал "Спасти от забвения", на двух языках описана история мемориала.

Халупка надеется, что к памятнику будут приходить люди, ветераны, школьники. Доступ к нему открыт для всех. "Я говорил с директором школы, чтобы ученики приходили сюда, чтобы проводились уроки истории на эту тему. Мы не можем рассматривать историю избирательно, принимая то, что нам нравится, и выбрасывая то, что не нравится. Русские освободили этот город. Это факт", - заключил он.

Памятник "Победители гитлеризма" стоял в городе Велюнь (Лодзинское воеводство). Мемориал высотой несколько метров, представляющий фигуры двух солдат - советского и польского - с оружием в руках, был установлен в 1965-1966 гг. в местном парке. На размещенной у памятника плите жители города выразили благодарность освободившим Велюнь красноармейцам, более 400 которых погибло в этих боях.

По словам Халупки, работая над переносом мемориала, он многое узнал об истории освобождения этого региона Польши от гитлеровских оккупантов. "Когда в город въехали сначала советские мотоциклисты, а потом и танки, люди были счастливы. За ночь до этого гитлеровцы на 80% разрушили город", - указал он.

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ПольшаСитуация с советскими памятниками в Польше
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